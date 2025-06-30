В Госдуме предложили снизить НДС на продукты питания до 5%

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий механизм снижения цен на продукты питания. Для этого необходимо уменьшить НДС с 10 до 5%, сообщил 360.ru депутат Сергей Миронов.

По его словам, официальная инфляция не отражает реального положения с ростом цен на продукты в России в последние годы. Миллионы граждан стали тратить большую часть своего дохода на питание.

Депутат отметил, что НДС является косвенным налогом, который включается в розничную стоимость товара. В первую очередь его оплачивают конечные потребители.

«Соответственно, высокий налог приводит к росту цен. Сокращение НДС — к их снижению», — сказал Миронов.

Парламентарий добавил, что для поддержки граждан такой механизм периодически применяется в разных странах. Например, в 2020 году правительство Германии снижало ставку НДС на несколько процентных пунктов, что позволило добиться сокращения цен на продукты и уменьшения инфляции.

Ранее стало известно, что аналитик Михаил Беляев усомнился в эффективности снижения НДС для сдерживания цен. Он назвал идею Миронова бесполезной.