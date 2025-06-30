Аналитик Беляев усомнился в эффективности снижения НДС для сдерживания цен

Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Ридусом» высказал критику в адрес предложения партии «Справедливая Россия — За правду» о снижении налога на добавленную стоимость на продукты питания с 10% до 5%.

Законопроект планируется внести в Госдуму 30 июня. Инициатива принадлежит лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову. По его мнению, уменьшение НДС вдвое может остановить рост цен в российских магазинах.

Беляев назвал идею Миронова бесполезной. По его словам, основной причиной роста цен в России является стремление продавцов к увеличению прибыли.

«Самый главный фактор инфляции — это коллективная деятельность продавцов в сфере ценообразования. Они заинтересованы в постоянном повышении цен, поскольку настроены исключительно на увеличение собственной прибыли. И пока это у нас не поймут, нездоровый рост цен будет продолжаться», — отметил Беляев.

Аналитик подчеркнул, что за ценообразованием в российских магазинах должна следить Федеральная антимонопольная служба.