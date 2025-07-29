В Госдуме предложили сделать федеральной выплату к 1 сентября семьям с детьми

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил внедрить выплату семьям с детьми к 1 сентября во всех регионах. Об этом сообщил ТАСС.
Он отметил, что такие выплаты различаются в зависимости от региона, что порождает неравенство.
«Доступ к помощи оказывается напрямую привязан к месту проживания, а не к самому факту необходимости подготовить ребенка к школе», — подчеркнул депутат.
Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что власти Подмосковья выделили около 600 миллионов рублей, чтобы многодетные семьи могли купить школьную форму.
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