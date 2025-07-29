В Госдуме предложили сделать федеральной выплату к 1 сентября семьям с детьми

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил внедрить выплату семьям с детьми к 1 сентября во всех регионах. Об этом сообщил ТАСС .

Он отметил, что такие выплаты различаются в зависимости от региона, что порождает неравенство.

«Доступ к помощи оказывается напрямую привязан к месту проживания, а не к самому факту необходимости подготовить ребенка к школе», — подчеркнул депутат.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что власти Подмосковья выделили около 600 миллионов рублей, чтобы многодетные семьи могли купить школьную форму.