Подмосковье выделит 600 млн рублей на форму для школьников в многодетных семьях

Подготовка к школе сопряжена с серьезными тратами.

«Поэтому, чтобы помочь в этом вопросе нашим многодетным семьям мы предусмотрели выплату на школьную форму — она составляет три тысячи рублей. Если доход семьи ниже прожиточного минимума — дополнительно к трем тысячам рублей выплачиваем еще семь тысяч рублей. На эти цели в 2025 году запланировали в бюджете Московской области финансирование — порядка 600 миллионов рублей», — подчеркнул председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

По его словам, выплату выделяют ежегодно на каждого ребенка-школьника в автоматическом режиме. Если средства не поступили, родителям следует подать заявление через портал госуслуг Московской области.

Параллельно в регионе проходит традиционная благотворительная акция «Собери ребенка в школу», организованная партией «Единая Россия».

«Неравнодушные жители, депутатский корпус, активисты Молодой гвардии „Единой России“ приносят в общественные приемные партии необходимые канцтовары для детишек из многодетных и неполных семей, для детей участников специальной военной операции. Все, кто к нам обращается — получают помощь при подготовке к школе», — уточнил Брынцалов.

Подробную информацию о категориях получателей помощи и условиях участия в акции можно уточнить в местных отделениях общественной приемной «Единой России». Контакты всех муниципальных приемных Московской области опубликованы на сайте.