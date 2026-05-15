Комитет Госдумы предложил доработать поправки о перекладывании НДС

В Госдуме предложили доработать проект о перекладывании НДС по длящимся договора

Комитет Госдумы по налогам предложил доработать проект закона о переносе измененной ставки НДС в цену длящихся договоров. Об этом сообщили «Ведомости» .

Нижняя палата парламента днем ранее в первом чтении приняла законопроект, направленный на урегулирование ситуации, когда после заключения долгосрочного договора налоговые условия по НДС меняются, а покупатель не может предъявить его к вычету. Согласно законодательству, продавец имеет возможность потребовать доплату сверх договорной цены.

Минфин предложил поправки в Налоговый кодекс. Ведомство намерено применять расчетный метод, чтобы в случае изменения ставок НДС не ложился на покупателя.

В профильном комитете предложили внести изменение в другую статью НК, которая утвердит порядок исчисления НДС. Порядок исчисления налога, подчеркнули парламентарии, не должен зависеть от того, имеет ли покупатель право на применение вычетов.

