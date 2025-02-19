В Госдуме предложили отменить комиссию за коммунальные платежи

«Новые люди» предложили отменить комиссию за коммунальные платежи

Фото: Freepik

Партия «Новые люди» выступила с инициативой запретить комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг. Запрос в правительство отправил заместитель руководителя фракции Александр Демин. Документ есть в распоряжении 360.ru.

Политик напомнил, что в прошлом году вступили изменения в статью Жилищного кодекса. Согласно постановлению, запрещено взимать комиссию за перечисление платы за коммунальные услуги и пеней с определенной категории граждан. В перечень включены многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий и члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

«Принятое решение стало значимом шагом в поддержке указанных льготных категорий. При этом подавляющее большинство граждан продолжает уплачивать комиссионное вознаграждение, что является существенной финансовой нагрузкой, особенно на фоне высокой инфляции и постоянном росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги», — говорится в письме.

Демин отметил, что в современных условиях цифровизации банковского сектора взимание комиссии за услуги ЖКХ, которые являются обязательными платежами, представляется неоправданным. «Новые люди» попросили правительство рассмотреть возможность запретить взимание комиссионного вознаграждения со всех граждан России.

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