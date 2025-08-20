В Госдуме предложили ограничить зарплаты руководителей относительно подчиненных

Депутаты Сергей Миронов и Дмитрий Гусев предложили ограничить соотношение зарплат руководителей и подчиненных в бюджетной сфере. Документ есть в распоряжении 360.ru.

По их словам, руководители должны получать больше подчиненных, но не более чем в пять раз.

«Мы видим, что в некоторых организациях разница в зарплатах просто колоссальная. Это несправедливо», — подчеркнул Миронов.

При этом проект, согласно расчетам парламентариев, не потребует дополнительных затрат из бюджета, а, наоборот, позволит сэкономить.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что с 1 октября оклады бюджетникам повысят на 7,6% без учета дополнительных выплат.