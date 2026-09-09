Экономист Балынин назвал сентябрь и октябрь выгодными для отпуска

Кандидат экономических наук Игорь Балынин сообщил, что в 2026 году отпуск выгоднее брать в сентябре или октябре: в этих месяцах по 22 рабочих дня, пишет Газета.ru .

В ноябре будет 20 рабочих дней, поэтому зарплата за оставшееся после отпуска время окажется ниже. Экономист привел пример для сотрудника с окладом 100 тысяч рублей и средним дневным заработком 3 тысячи рублей.

При отдыхе с 7 по 20 сентября отпускные за 14 дней составят 42 тысячи рублей. За 12 отработанных дней работник получит около 54,5 тысячи рублей, а общая сумма выплат достигнет примерно 96,5 тысячи рублей. Таким же будет результат при отпуске с 5 по 18 октября.

Если уйти в отпуск с 9 по 22 ноября, размер отпускных не изменится, но за десять рабочих дней сотруднику начислят 50 тысяч рублей. Общие выплаты составят 92 тысячи рублей.

Всего осенью при пятидневной рабочей неделе будет 64 рабочих дня, 26 обычных выходных и один праздник. День народного единства 4 ноября станет последним нерабочим праздничным днем года, а рабочий день 3 ноября сократят на час.

Балынин напомнил, что отпускные рассчитывают по среднему заработку за 12 предыдущих месяцев. Их должны выплатить не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска, передают «Известия».