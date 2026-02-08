В Госдуме объяснили повышение платы за воду без счетчика вдвое

Колунов: за год плата за холодную воду без счетчика выросла вдвое

В России с начала года вдвое вырос повышающий коэффициент при оплате холодной воды для квартир без счетчиков — с полутора до трех. Меру ввели для борьбы с серыми схемами и занижением реального потребления, сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«С Нового года стоимость платы за холодное водоснабжение (ХВС) при отсутствии прибора учета, проще говоря, счетчика, выросла вдвое», — сказал он.

Проблема часто возникает в съемных квартирах: по документам там могут прописать одного человека или вообще никого, а фактически живут несколько семей. В результате платят по минимальному нормативу, тогда как реальный расход воды в разы выше.

Дополнительная нагрузка ложится на управляющие компании, ресурсников и соседей по дому. Аналогичная мера уже показала эффективность в Москве — доля квартир со счетчиками выросла примерно до 90%.

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напоминал ранее, что даже установленный счетчик не спасет от переплат, если его не опломбировали.