Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил о штрафах за отсутствие пломбы на счетчиках

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил NEWS.ru, что отсутствие пломбы на приборах учета коммунальных ресурсов может стать причиной значительных финансовых потерь для собственников.
По словам специалиста, если счетчик стоит без пломбы, его показания могут перестать принимать в управляющей компании. В таком случае начисления за воду станут производиться по общим нормативам, которые могут быть в 10 раз выше текущих.
Кроме того, КоАП РФ предусматривает штраф за умышленное повреждение или срыв пломбы до 300 рублей, предупредил Бондарь.
