Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил о штрафах за отсутствие пломбы на счетчиках

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил NEWS.ru , что отсутствие пломбы на приборах учета коммунальных ресурсов может стать причиной значительных финансовых потерь для собственников.

По словам специалиста, если счетчик стоит без пломбы, его показания могут перестать принимать в управляющей компании. В таком случае начисления за воду станут производиться по общим нормативам, которые могут быть в 10 раз выше текущих.

Кроме того, КоАП РФ предусматривает штраф за умышленное повреждение или срыв пломбы до 300 рублей, предупредил Бондарь.