В Госдуме не исключили, что ключевая ставка больше не вырастет

Депутат Аксаков: повышать ключевую ставку, возможно, больше не нужно

Центробанк повышал ключевую ставку, чтобы замедлить инфляцию, есть надежда, что дальнейшее ужесточение мер уже не понадобится. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил депутат Госдумы, член Национального финансового совета Банка России Анатолий Аксаков.

«Надеюсь, что 21% будет достаточно для этого, и в декабре регулятор ключевую ставку повышать не будет», — сообщил он.

Депутат не исключил, что со второго квартала следующего года начнется понижение ставки. Центробанк по-прежнему стремится вернуть инфляцию на уровень 4% в течение двух лет, добавил он.

Ранее регулятор опроверг заявление депутата от КПРФ Марии Прусаковой, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина якобы пообещала снизить ключевую ставку в марте. Там заявили, что конкретных сроков для таких мер пока нет.