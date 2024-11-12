Депутат заявила об обещаниях Набиуллиной снизить ставку в марте. Что ответили в ЦБ

В ЦБ опровергли слова депутата Госдумы о планах снизить ключевую ставку в марте

Информация, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с депутатами фракции КПРФ пообещала снижать ключевую ставку с марта 2025 года, не соответствует действительности. Об этом сообщил РБК представитель регулятора.

«Председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки», — подчеркнул он.

Ранее член комитета по аграрным делам Госдумы Мария Прусакова написала в Telegram-канале, что Набиуллина якобы пообещала с марта начать снижение ставки, чтобы постепенно достичь уровня 2023 года. Депутат усомнилась в реальности подобных мер.

Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин не исключил, что на декабрьском заседании регулятора ключевую ставку снова поднимут.