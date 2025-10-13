В Госдуме допустили снижение ключевой ставки на 1%

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Банк России, вероятно, снизит ключевую ставку уже на ближайшем заседании — на 1 процентный пункт. Об этом сообщил ТАСС .

Он отметил, что, по последним данным Росстата, инфляция впервые за долгое время опустилась ниже 8%, что, по его словам, является сигналом для Центробанка к пересмотру ставки.

Аксаков предположил, что процесс снижения будет постепенным: на заседании 24 октября ставка может быть снижена на 1%, а еще одно решение о снижении возможно в январе. По его прогнозу, к концу года ключевая ставка может составить около 15%.

Ранее в ЦБ не исключили достижения однозначного значения ключевой ставки в 2026 году.