В Германии объяснили неизбежность экономического краха США
Бизнесмен Дотком: финансовая система БРИКС подтолкнет экономику США к краху
Новая финансовая система, созданная БРИКС, спровоцирует экономический коллапс в США. Об этом написал немецкий бизнесмен Ким Дотком (при рождении — Ким Шмитц) в соцсети X.
По его словам, США печатают деньги на обслуживание государственного долга за счет других стран, для которых доллар стал резервной валютой.
«Новая финансовая система БРИКС положит конец этому всемирному воровству», — заявил он.
В июне Россия предложила партнерам по организации запустить новую платформу для трансграничных расчетов, которая получит название BRICS Bridge.
А в апреле экономист Юрий Юденко рассказал, что темпы роста экономик стран БРИКС превосходят темпы в «Большой семерке».