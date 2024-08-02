В Германии объяснили неизбежность экономического краха США

Новая финансовая система, созданная БРИКС, спровоцирует экономический коллапс в США. Об этом написал немецкий бизнесмен Ким Дотком (при рождении — Ким Шмитц) в соцсети X .

По его словам, США печатают деньги на обслуживание государственного долга за счет других стран, для которых доллар стал резервной валютой.

«Новая финансовая система БРИКС положит конец этому всемирному воровству», — заявил он.

В июне Россия предложила партнерам по организации запустить новую платформу для трансграничных расчетов, которая получит название BRICS Bridge.

А в апреле экономист Юрий Юденко рассказал, что темпы роста экономик стран БРИКС превосходят темпы в «Большой семерке».