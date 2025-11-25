В ГД заявили о подготовке механизма защиты покупателей жилья при отмене сделки

Госдума может пересмотреть подход к признанию сделок с недвижимостью недействительными: глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов подготовил пакет поправок, который должен защитить добросовестных покупателей жилья. Как рассказал депутат в беседе с 360.ru, два законопроекта уже направлены в правительство на отзыв и будут внесены в парламент после согласования.

«Пакет инициатив с соответствующими поправками в Гражданский кодекс и закон „О государственной регистрации недвижимости“ разработан и направлен в кабмин, чтобы затем внести эти два законопроекта в Госдуму», — сказал он.

Нилов пояснил, что сегодня покупатель рискует остаться и без квартиры, и без уплаченных средств, если суд спустя годы признает сделку недействительной — например, из-за того, что продавца ввели в заблуждение, он действовал под давлением или не понимал значение своих действий. По словам парламентария, такие истории становятся типичными.

«Гасятся ипотечные кредиты, рождаются дети, вырастают цены на аналогичные объекты. <…> И вдруг семья, в соответствии со всеми требованиями закона купившая жилье, остается на улице и с пустыми карманами. Немыслимо!» — добавил Нилов.

Предложенные им законопроекты предусматривают принципиальное изменение — жилое помещение могут возвратить прежнему владельцу только после полного возмещения покупателю всех полученных средств. Норму Нилов потребовал закрепить в Гражданском кодексе и в законе «О государственной регистрации недвижимости».

В пояснительной записке к документу он указал на рост числа случаев, когда продавцы оспаривают сделки спустя годы. Суды, подчеркнул Нилов, нередко встают на сторону таких истцов, покупатели, включая семьи с детьми и ипотечников, лишаются и жилья, и денег, а отсутствие механизмов возврата средств делает ситуацию социально несправедливой и недопустимой.

О подобном случае, когда многодетная семья два года безуспешно пытается вернуть деньги после отмены сделки по покупке квартиры у московской пенсионерки, ранее рассказал 360.ru.