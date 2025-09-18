В ГД внесли законопроект о налоге на сверхприбыль банков

Депутаты партии «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение законопроект о налоге на сверхприбыль банков, что позволит добавить в бюджет сотни миллиардов рублей. Документы появились в распоряжении 360.ru.

Проект закона внес в ГД председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Соавтором идеи выступил депутат СРЗП Александр Ремезков.

«Предлагаем ввести налог на сверхприбыль банков в размере 10%. Принятие законопроекта позволит увеличить доходы бюджета на несколько сотен миллиардов рублей», — отметил Миронов.

Он напомнил, что по итогам 2023 года совокупная чистая прибыль российского банковского сектора составила 3,3 триллиона рублей. По сравнению с 2022 годом она выросла более чем в 16 раз. В 2024-м банки заработали еще больше, а итогам текущего года эксперты снова прогнозируют сверхприбыль.

«Справедливая Россия» уже не первый раз предлагает ввести налог для банковского сектора», — добавил депутат.

По его словам, совсем скоро Госдума начнет обсуждение проекта бюджета на 2026 год, он будет дефицитным. В связи с этим нужно искать дополнительные источники доходов для социальной поддержки россиян и решения первоочередных задач развития экономики.

«Убежден, что именно банки должны стать первыми „кандидатами“ на уплату повышенных налогов. Весь год они зарабатывали огромные деньги за счет высокой ключевой ставки, получили сверхприбыль, а значит и в бюджет должны заплатить гораздо большие деньги, чем в предыдущие годы», — заключил парламентарий.

