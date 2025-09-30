В ГД предложили ввести налоговый кешбэк для бедных семей с одним ребенком

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил распространить налоговый кэшбек на малообеспеченные семьи с одним ребенком. Документ появился в распоряжении 360.ru.

Депутат напомнил, что с 1 января 2026 года семьи с двумя и более детьми и среднедушевым доходом не более полутора прожиточных минимумов на человека смогут по заявлению вернуть за год до 7% НДФЛ.

Однако многие семьи с одним ребенком тоже нуждаются в помощи, поскольку зачастую это молодые пары без собственного жилья.

«Принятие законопроекта позволит улучшить в условиях постоянного роста цен и тарифов материальное положение малообеспеченных семей, имеющих детей, снизит существующее материальное расслоение, улучшит демографическую ситуацию в стране», — подчеркнул Нилов.

Ранее фракция «Справедливая Россия — За правду» предложила ввести прогрессивную шкалу материнского капитала.