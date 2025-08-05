В ГД предложили увеличить социальный налоговый вычет до 360 тысяч рублей

Главы комитетов Госдумы подготовили законопроект об увеличении социального налогового вычета со 150 тысяч до 360 тысяч рублей. Документ оказался в распоряжении ТАСС .

«Кроме того, законопроектом вносятся изменения в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие социальные выплаты по расходам граждан на отдых детей и их оздоровление», — следует из пояснительной записки.

По словам одного из авторов инициативы Ярослава Нилова, время повысить пределы социального налогового вычета пришло давно. В первую очередь это связано с ростом цен. Во-вторых, увеличение вычета станет стимулом для оздоровления и занятий спортом.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил ввести компенсацию на платные медицинские услуги при родах.