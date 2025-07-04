Депутат Брянской думы Иванов предложил ввести компенсацию за платные роды

Депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов в беседе с «Абзацем» высказал идею о введении законодательных мер для компенсации расходов на платные медицинские услуги при родах или предоставления значительного налогового вычета на все необходимые процедуры.

Парламентарий отметил, что страх перед неквалифицированной помощью в переполненных медицинских учреждениях приводит к тому, что многие женщины не решаются стать матерями. Он подчеркнул, что стоимость контрактов на роды сильно варьируется, достигая нескольких миллионов рублей в крупных городах и начиная от 30 тысяч в регионах.

«Если мы действительно хотим поддержать семьи, нужно вводить либо компенсацию за платные медицинские услуги при родах, либо значительный налоговый вычет. Это позволит семьям не переживать о дополнительных расходах в такой важный момент», — сказал Иванов.

Политик считает, что практика накопления средств на роды из-за недоверия к государственным медицинским специалистам не должна существовать в России.