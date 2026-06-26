В ФНС отметили тенденцию к дроблению бизнеса из-за налоговой нагрузки

Предприниматели стали все чаще прибегать к дроблению бизнеса из-за увеличения налоговой нагрузки. Об этом рассказал начальник аналитического управления ФНС Роман Хорошев, его слова привел РБК .

По его словам, налоговики в конце прошлого года заметили резкий рост регистраций индивидуальных предпринимателей. Решив изучить, почему такое происходит, они столкнулись с неожиданной тенденцией.

«Регистрация происходит на родственников, на сотрудников, на иных лиц, которые пользуются одним IP-адресом, одной электронной почтой», — заявил Хорошев.

При этом он отметил, что ФНС не планирует никого «кошмарить» за дробление, а вместо этого займется разъяснительной работой.

Также Хорошев рассказал, что средний чек в малом и среднем предпринимательстве растет, а вот выручка на одного налогоплательщика снижается. За пять месяцев поступления в этом секторе увеличились на 12%.

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