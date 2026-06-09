Госдума рассмотрит законопроект о заморозке порога доходов для уплаты НДС

«Единая Россия» внесла на рассмотрение в Госдуму новый законопроект о сохранении порога доходов на уровне 20 миллионов рублей, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения обязан платить НДС. Об этом на отчетно-программном форуме «Есть результат!» сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по бюджету Андрей Макаров.

По его словам, нынешнее законодательство предусматривает снижение порога в несколько этапов. В 2027 году он должен составить 15 миллионов рублей, а затем — 10 миллионов рублей.

«Сегодня законопроект во исполнение поручения президента выполнен. „Единая Россия“ внесла законопроект в Госдуму», — заявил Макаров.

Депутат уточнил, что партия также инициировала мониторинг влияния правил не только на собираемость налогов, но и состояние малого бизнеса в целом.

Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ поручил кабмину отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС.