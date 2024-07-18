В Евросоюзе повысят пошлины на китайские электромобили

Евросоюз с 12 июля увеличил пошлины для китайских электромобилей и автопроизводителей, имеющих заводы в Китае. Об этом сообщило издание The Economist .

Размер пошлины будет различаться в зависимости от производителя. Если для BYD она составит 17%, то для SAIC — 38%. В ЕС объяснили это числом субсидий, полученных компаниями от правительства Китая, и их сотрудничеством с союзом.

Министерство коммерции Китая уже пообещало подать жалобу во Всемирную торговую организацию из-за подобных ограничений.

Как сообщило РИА «Новости», если в 2019 году доля китайских электромобилей на европейском рынке составляла меньше процента, то к 2023 году она выросла более чем в восемь раз, а к 2025-му ожидают, что продукция из Китая займет 15% рынка.

В июне глава евродипломатии Жозеп Боррель был вынужден признать, что у ЕС нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию.