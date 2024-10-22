В Европе озвучили причину обнищания людей

Повышение курса биткоина плохо скажется на всех участниках финансового рынка. Эксперты Европейского Центробанка Ульрих Биндзайль и Юрген Шааф проанализировали перераспределительный эффект криптовалюты. Их исследование вышло на сайте SSRN .

По мнению специалистов, биткоин так и не смог стать лучшим глобальным платежным средством. Вместо этого он превратился в инвестиционный актив, обещающий высокий прирост капитала, но не связанный с экономической функцией. Биндзайль и Шааф, в отличие от экономистов, спрогнозировавших крах этого спекулятивного пузыря, проанализировали самый позитивный сценарий — тот, при котором стоимость криптовалюты в обозримом будущем продолжит расти.

«То, что интуитивно звучит многообещающе или, по крайней мере, не вредно, проблематично. <…> Если цена биткоина вырастет навсегда, существование биткоина обедняет как не держателей, так и опоздавших [с покупкой]», — предупредили авторы исследования.

Они объяснили, что повышение курса биткоина приведет к перераспределительным последствиям. Криптовалюта не увеличивает производительный потенциал экономики, поэтому обогащение ранних держателей произойдет лишь за счет потребления остальных.

В отличие от биткоина, курс Toncoin, Injective и Lido в начале сентября сильно обрушился. В некоторых случаях криптовалюта подешевела на 98%.