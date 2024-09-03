Полный обвал. Причины и последствия падения TON 3 сентября

Курс Toncoin (TON) обвалился на 98% на агрегаторе Coinmarketcap. Вместе с ним рухнуло еще несколько криптовалют. В чем причина и могут ли быть у случившегося какие-либо последствия, разбирался 360.ru.

Падение курса TON 3 сентября

Падение курса Toncoin на Coinmarketcap составило впечатляющие 98%. С той же проблемой столкнулись еще две криптовалюты — Injective (INJ) и Lido (LDO). Причем реальный биржевой курс монет при этом оставался неизменным.

Разработчики TON Foundation позже заявили, что на Coinmarketcap были сложности с отображением цены Toncoin. Сбой начали оперативно устранять, и хотя он не повлиял на актуальный курс на рынке, но вместе с тем отразился на работе ряда криптосервисов, опирающихся на данные о цене с Coinmarketcap.

Эксперт по криптовалюте Михаил Худокормов в беседе с 360.ru выразил уверенность, что «обрушение» Toncoin в действительности совсем не обрушение, а просто глюк.

«Скорее всего, случившееся было просто глюком, потому что бывало прежде, что тот же самый биткоин мог стоить по 120 тысяч долларов на разных биржах, но иногда проседал до 30, когда средняя цена по рынку была около 60.Так что я думаю, что это глюк. Плюс это портал, на котором ты просто отслеживаешь курсы, новости, какую-то полезную информацию», — пояснил специалист.

Вместе с тем он не исключил, что причина сбоя была рукотворной и умышленной. Так или иначе сейчас, по его словам, ситуация нормализовалась и никаких «бед не предвещает».

«На TON очень много всего завязано. И его курс зависит от многих проектов, которые внутри этой экосистемы, и могут просто перебить по информационному полю тот же TON. Грубо говоря, это площадка, на которой разворачивается тот или иной проект, — подчеркнул Худокормов. — Поэтому говорить о том, что он упал в нули, — бессмысленно. Повторюсь, это, скорее всего, была какая-то техническая ошибка. Сейчас по рынку все хорошо, штиль, можно не беспокоиться».