Полный обвал. Причины и последствия падения TON 3 сентября
Криптоэксперт Худокормов объяснил падение курса TON 3 сентября
Курс Toncoin (TON) обвалился на 98% на агрегаторе Coinmarketcap. Вместе с ним рухнуло еще несколько криптовалют. В чем причина и могут ли быть у случившегося какие-либо последствия, разбирался 360.ru.
Падение курса TON 3 сентября
Падение курса Toncoin на Coinmarketcap составило впечатляющие 98%. С той же проблемой столкнулись еще две криптовалюты — Injective (INJ) и Lido (LDO). Причем реальный биржевой курс монет при этом оставался неизменным.
Разработчики TON Foundation позже заявили, что на Coinmarketcap были сложности с отображением цены Toncoin. Сбой начали оперативно устранять, и хотя он не повлиял на актуальный курс на рынке, но вместе с тем отразился на работе ряда криптосервисов, опирающихся на данные о цене с Coinmarketcap.
Эксперт по криптовалюте Михаил Худокормов в беседе с 360.ru выразил уверенность, что «обрушение» Toncoin в действительности совсем не обрушение, а просто глюк.
«Скорее всего, случившееся было просто глюком, потому что бывало прежде, что тот же самый биткоин мог стоить по 120 тысяч долларов на разных биржах, но иногда проседал до 30, когда средняя цена по рынку была около 60.Так что я думаю, что это глюк. Плюс это портал, на котором ты просто отслеживаешь курсы, новости, какую-то полезную информацию», — пояснил специалист.
Вместе с тем он не исключил, что причина сбоя была рукотворной и умышленной. Так или иначе сейчас, по его словам, ситуация нормализовалась и никаких «бед не предвещает».
«На TON очень много всего завязано. И его курс зависит от многих проектов, которые внутри этой экосистемы, и могут просто перебить по информационному полю тот же TON. Грубо говоря, это площадка, на которой разворачивается тот или иной проект, — подчеркнул Худокормов. — Поэтому говорить о том, что он упал в нули, — бессмысленно. Повторюсь, это, скорее всего, была какая-то техническая ошибка. Сейчас по рынку все хорошо, штиль, можно не беспокоиться».
Можно ли заработать на таких сбоях
Среди криптосервисов, на которых отразился сбой 3 сентября, в частности оказалась платформа Fragment, опирающаяся на данные о цене с Coinmarketcap.
На Fragment можно конвертировать в TON внутреннюю валюту Telegram Stars. И, как отмечает РБК, целых несколько минут сделки на площадке проходили по цене TON в 0,3 доллара.
По мнению Худокормова, теоретически на таких технических сбоях действительно можно заработать, но для этого нужно автоматизировать процесс.
«Тут надо было задействовать в работе робот, потому что если вы сами сидите и мониторите только TON, вы можете отловить этот момент, но это крайне редкий случай, когда тебе в течение считаных 30 секунд удается что-то купить и конвертировать какие-то валюты в TON — это редкость, но это возможно. Скорее, робота надо подключать, ставить какой-то ордер на покупку и уже на автомате будет закупка по этому курсу криптовалюты», — пояснил собеседник 360.ru.
Без такой автоматизации, продолжил он, человек сможет быстро сориентироваться при условии, если проблема длится долго, например час. При таком сценарии, по его словам, можно сделать покупку и за один цент, потом перекинуть на другой кошелек, а затем на премаркете выгодно продать за шесть долларов.
«То есть здесь, конечно, можно говорить о сотнях долларов, но это крайне тяжело. Это надо делать очень быстро и быть натасканным в технических проблемах бирж», — заключил он.
На минувшей неделе работа сети TON дважды приостанавливалась на несколько часов. Тогда проблему объяснили огромным количеством единовременных транзакций из-за попыток получателей токенов приложения DOGS вывести их на свои личные кошельки.