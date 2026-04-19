В двух российских регионах стали чаще расплачиваться наличными

Банк России: ставропольцы и севастопольцы в 2025 году чаще платили наличными

Жители Ставрополья и Севастополя в прошлом году заметно чаще других стали расплачиваться купюрами и монетами. Об этом сообщило информагентство РИА «Новости» , проанализировав данные Банка России.

Камчатский край, Воронежская и Псковская области тоже вошли в первую пятерку по росту оборота наличных денег. Следом расположились Самарская, Ленинградская и Волгоградская области.

Всего в прошлом году доля расчетов банкнотами увеличилась в 69 субъектах России.

Ранее пресс-служба Центробанка сообщила, что в общем наличный денежный оборот в 2025 году упал на 3,4%. Снижение оборота произошло на фоне роста популярности безналичных операций.