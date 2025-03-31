В Думу внесли проект о скидке для родственников на пошлину при сделках с жильем

Депутат Государственной думы Сардана Авксентьева предложила законопроект, который предлагает освободить от уплаты половины госпошлины за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости для близких родственников. Документ появился в распоряжении 360.ru.

В соответствии с положениями статьи 14 Семейного кодекса, к числу близких родственников относятся родители и дети, а также дедушки, бабушки и внуки. Кроме того, в эту категорию входят полнородные и неполнородные братья и сестры с общим отцом или матерью.

«Внести в статью 333.38 части второй НК РФ изменение, дополнив ее пунктом 19 следующего содержания: физические лица, признаваемые близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ, — на 50% за удостоверение договоров дарения недвижимого имущества между указанными лицами», — сказано в проекте закона.

В среднем цена на нотариальное заверение договора дарения недвижимости для физических лиц составляет от 25 до 30 тысяч рублей. При оформлении сделок дарения между пожилыми людьми (родителями, бабушками и дедушками) и их детьми и внуками часто возникают финансовые проблемы, которые мешают им оплатить услуги нотариуса. В связи с этим они нуждаются в государственной поддержке.

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