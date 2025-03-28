Законопроект о заочных судах над лицами за рубежом одобрили в Госдуме

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект о заочных судах за преступления против безопасности России, совершенные из-за рубежа. Это следует из решения, опубликованного в электронной базе нижней палаты парламента.

«Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона № 871363-8 „О внесении изменения в статью 247 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации“, — указали в документе.

Судя по предлагаемому нововведению, в России планируют расширить перечень уголовных дел, рассмотрение которых может проходить без присутствия подсудимого. Речь идет, например, о таких преступлениях, как призывы к введению санкций, терроризму, экстремистской деятельности, распространение фейков и дискредитация Вооруженных сил.

Инициатором выступила группа депутатов, возглавляемая председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Рассмотреть законопроект планируют во время пленарного заседания, которое состоится 2 апреля.