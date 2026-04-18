В Думу внесли проект о наказании по УК за незаконный оборот криптовалюты

Предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей, которая будет наказывать за нарушения в сфере криптовалют, если они привели к крупному ущербу или незаконному доходу.

Законопроект предусматривает штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы до четырех лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом до 80 тысяч рублей.

Более строгие меры предусмотрены в случае, если преступление совершено организованной группой. В этом случае наказание может составить до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Ранее Госдума приняла законопроект, предусматривающий административную ответственность за незаконный майнинг.