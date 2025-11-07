Женщина получила условный срок за мошенничество с маткапиталом в Ижевске

Ленинский районный суд Ижевска вынес приговор местной жительнице за аферу с материнским капиталом. Как сообщает пресс-служба судов Удмуртии, женщина признана виновной в мошенничестве при оформлении социальных выплат. Об этом написал сайт Izhlife .

Обвиняемая вместе с сообщниками создала фиктивные основания для использования средств маткапитала, нарушив федеральное законодательство о поддержке семей с детьми. Подделав документы, она незаконно получила свыше 1,8 млн рублей из федерального бюджета.

На суде женщина признала вину и раскаялась. С учетом наличия малолетних детей, состояния здоровья и других смягчающих обстоятельств ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев. До вступления приговора в силу меру пресечения изменили на подписку о невыезде.