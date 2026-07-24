В домах культуры Подмосковья внедрили «умный подсчет» посетителей

В Московской области в 107 домах культуры внедрили систему «умный подсчет» зрителей. Только за июнь и июль к проекту присоединились 35 учреждений.

Организаторы могут забыть о ручной сборке статистики: нейросеть сама анализирует видеопоток с 304 камер системы «Безопасный регион». Она считает посетителей, оценивает заполняемость залов и формирует отчеты.

За все время работы искусственный интеллект обработал 34,5 тысячи кадров с 3,9 тысячи мероприятий и распознал на них 955,1 тысячи человек.

Подробнее об этой и других ИИ-практиках Московской области можно узнать на портале «Цифровой регион». Там же можно подать заявку на пилотирование технологий в своей деятельности.

Внедрение ИИ в регионе соответствует целям национального проекта «Экономика данных».