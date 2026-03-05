В 2027 году в России появится единый реестр банковских карт

Единый реестр банковских карт появится в России в 2027 году. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций.

«С 1 сентября этого года должна будет заработать норма по ограничению количества карт в одном банке», — заявила она председатель ЦБ.

Уже через год создадут единую систему учета платежных карте и ее можно будет использовать.

В ноябре прошлого года директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров рассказал РИА «Новости», что ведется работа над созданием реестра платежных карт, чтобы при обращении за новой клиент видел, сколько у него их в других кредитных организациях.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил против обязательных ограничений на финансовые операции. Таким образом он прокомментировал идею МВД по борьбе с мошенниками.