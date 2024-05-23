Названы имена самых богатых наследников российских бизнесменов
Журнал Forbes представил рейтинг наследников российских миллиардеров
Богатства крупных российских предпринимателей по наследству достанутся их детям. Редакция российского журнала Forbes составила рейтинг наследников миллиардеров. В список вошли 46 человек, которые в будущем получат в общей сложности 263 миллиарда долларов.
Лидером списка уже много лет остается Юсуф Алекперов — единственный сын крупнейшего акционера компании «Лукойл» Вагита Алекперова, который оставит наследнику 28,6 миллиарда долларов. При этом сын предпринимателя уже сейчас достаточно обеспеченный человек. Общая сумма его состояния приблизилась к 200 миллионам в американской валюте.
Второе место разделили между собой старшая дочь Виктория и младший сын совладельца компаний «Сибур» и «Новатэк» Леонида Михельсона. Каждый из них получит по 13,7 миллиарда долларов.
Замкнули тройку дочь и сын основателя «Еврохима» и Сибирской угольной энергетической компании Андрея Мельниченко с результатом по 10,55 миллиарда долларов на каждого.
В первую пятерку вошли наследники владельца группы компаний «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимира Лисина (8,85 миллиарда долларов каждому из двух сыновей и дочери), а также две дочери и сын еще одного совладельца «Сибура» и Новатэк Геннадия Тимченко (7,8 миллиарда долларов каждому).
В этом году из рейтинга пропали наследники основателя Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова и крупнейшего акционера «Альфа-Групп» и LetterOne Михаила Фридмана.
Освободившиеся места заняли двое детей владельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина (с результатом 3,45 миллиарда долларов на каждого, и сын основателя Трубной Металлургической Компании и «Группы Синара» Дмитрия Пумпянского с наследством в 3,3 миллиарда долларов.
Живущая в США внучка певицы Софии Ротару Соня Евдокименко начала встречаться с наследником одной из самых богатых семей США Максом Лернером. Его дедушка основатель банковской корпорации MBNA Corporation. Состояние семьи составляет 1,2 миллиарда долларов.