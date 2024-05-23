Названы имена самых богатых наследников российских бизнесменов

Богатства крупных российских предпринимателей по наследству достанутся их детям. Редакция российского журнала Forbes составила рейтинг наследников миллиардеров. В список вошли 46 человек, которые в будущем получат в общей сложности 263 миллиарда долларов.

Лидером списка уже много лет остается Юсуф Алекперов — единственный сын крупнейшего акционера компании «Лукойл» Вагита Алекперова, который оставит наследнику 28,6 миллиарда долларов. При этом сын предпринимателя уже сейчас достаточно обеспеченный человек. Общая сумма его состояния приблизилась к 200 миллионам в американской валюте.

Второе место разделили между собой старшая дочь Виктория и младший сын совладельца компаний «Сибур» и «Новатэк» Леонида Михельсона. Каждый из них получит по 13,7 миллиарда долларов.

Замкнули тройку дочь и сын основателя «Еврохима» и Сибирской угольной энергетической компании Андрея Мельниченко с результатом по 10,55 миллиарда долларов на каждого.

В первую пятерку вошли наследники владельца группы компаний «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимира Лисина (8,85 миллиарда долларов каждому из двух сыновей и дочери), а также две дочери и сын еще одного совладельца «Сибура» и Новатэк Геннадия Тимченко (7,8 миллиарда долларов каждому).

В этом году из рейтинга пропали наследники основателя Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова и крупнейшего акционера «Альфа-Групп» и LetterOne Михаила Фридмана.

Освободившиеся места заняли двое детей владельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина (с результатом 3,45 миллиарда долларов на каждого, и сын основателя Трубной Металлургической Компании и «Группы Синара» Дмитрия Пумпянского с наследством в 3,3 миллиарда долларов.

Живущая в США внучка певицы Софии Ротару Соня Евдокименко начала встречаться с наследником одной из самых богатых семей США Максом Лернером. Его дедушка основатель банковской корпорации MBNA Corporation. Состояние семьи составляет 1,2 миллиарда долларов.