Уволившийся сотрудник может получить выплату по больничному в течение 30 дней

Если россиянин уволился и в течение 30 дней после этого заболел и взял больничный, то он сможет получить выплату в объеме 60% от своей средней зарплаты. Об этом заявила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская в беседе с ТАСС .

«Если человек уволился, заболел и оформил больничный в течение 30 дней с даты увольнения, то ему положено пособие по нетрудоспособности в размере 60% от среднего заработка (вне зависимости от стажа работы)», — сказала она.

Однако если работник уволился и затем оформил больничный с целью ухаживать за родственниками, то претендовать на пособие по временной нетрудоспособности он уже не сможет.

По словам Подольской, если процедура увольнения началась, а сотрудник заболевает в последние рабочие дни, сумма пособия напрямую связана с его страховым стажем: 100% — при стаже от восьми лет, 80% — при 5–8 годах, 60% — если стаж менее пяти лет.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила что россияне, совмещающие штатную работу с подработкой, могут получать выплаты по больничному сразу от двух работодателей. Речь идет о случаях, когда у сотрудника одновременно заключены трудовой договор (работа «в штате») и договор гражданско-правового характера (ГПХ или подряд).