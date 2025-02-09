Гамбургский суд запретил немецкому изданию Tagesspiegel публиковать и распространять ложные утверждения о российско-узбекском миллиардере Алишере Усманове. Об этом сообщило издание EU Today .

История со статьей

По данным издания, в ноябре 2024 года издание Tagesspiegel опубликовало статью «Фанат Германии и друг Путина: кто такой российский олигарх Алишер Усманов?». Материал содержал штампы и бездоказательные обвинения в адрес бизнесмена.

Адвокат Усманова Йоахим Штайнхофель направил Tagesspiegel письмо с требованием прекратить распространять ложную информацию. Издание удалило статью, но отказалось прекратить дальнейшее распространение этих утверждений.

В итоге после рассмотрения заявления адвоката немецкий суд встал на сторону Усманова без проведения устного слушания и запретил изданию упоминать неподтвержденную информацию об Усманове.

В случае нарушения запрета Tagesspiegel могут оштрафовать на сумму до 250 тысяч евро за каждое упоминание ложной информации, а в случае повторного нарушения лишить сотрудников издания свободы на срок до двух лет.

Проблемы правосудия в ЕС

Адвокат обратил внимание, что решение земельного суда Гамбурга вскрыло серьезную проблему.

По его словам, Европейский Совет просто копирует подобные неправомерные фальшивки и основывает на них свои санкции.

«Такая практика ЕС приводит к тому, что пресса все чаще становится объектом судебных разбирательств», — сказал он.

Ранее Генеральная прокуратура Германии отчиталась о приостановке и последующем закрытии дела против Усманова. За это миллиардер должен выплатить 1,5 миллиона евро нескольким НКО и 2,5 миллиона евро в госказну ФРГ.