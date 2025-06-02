Услугой самозапрета на кредиты воспользовались более 10,7 миллиона россиян

Самозапрет на кредиты за три месяца работы нового сервиса установили 10,7 миллиона россиян. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные, представленные Объединенным бюро кредитных историй (ОБКИ)

В организации подчеркнули, что с начала запуска новым сервисом воспользовались 11,53 миллиона пользователей, из которых 504 тысячи отменили установленные ограничения на получение займов.

«На сегодняшний день самозапрет установлен у 10,68 миллиона россиян», — добавили в ОБКИ.

Подавляющее большинство (91%) выбрали полный запрет на получение кредитов. Около 4% выбрали ограничение на оформление займов онлайн в банках и микрофинансовых организациях, еще 2% выбрали запрет на получение кредита только в МФО.

Чаще всего самозапрет на кредиты устанавливали россияне в возрасте от 35 до 45 лет. Самая низкая доля пришлась на молодых людей до 25 лет.

В разбивке по городам лидером по количеству оформленных самозапретов на кредиты стала Москва, где такой услугой воспользовались 1,13 миллиона горожан, из которых отменили ограничения только 30 тысяч человек.

Позволяющий установить самозапрет на оформление кредита закон вступил в силу с 1 марта 2025 года. Оформление доступно через госуслуги. Новый сервис предусматривает защиту клиентов банков от мошенников. Теперь для оформления займа или проведения других банковских операций требуется согласие владельца счета.