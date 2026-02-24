Услуга для состоятельных: почему рефинансирование микрозаймов через банк будет бесполезно

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил разрешить рефинансировать долг перед микрофинансовой организацией через банк, если заемщик может подтвердить платежеспособность. Кандидат экономических наук эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев объяснил 360.ru, насколько это возможно.

Он заявил, что сама идея ему нравится, но реально воспользуются ей единицы. Услуга может пригодиться разве что состоятельным людям, которым деньги нужны как можно скорее и некогда оформлять кредит в банке.

«Вы примерно представляете разницу между стоимостью банковского кредита и микрозайма? Она очень существенна. Я думаю, ни один человек, который имеет возможность получить банковский кредит, микрозайм, скорее всего, оформлять не будет», — добавил Григорьев.

С 1 марта в России нельзя будет получить микрозайм без идентификации по биометрии.