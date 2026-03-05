Украину уличили в желании напомнить о себе США атакой по газовозу

Юшков: Киев атакой на газовоз «Арктик Метагаз» хочет напомнить о себе Америке

Атака на российский газовоз в Средиземном море может повлиять на мировой рынок энергоресурсов и привести к росту цен. Такое мнение высказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в комментарии газете «Взгляд» .

«Украина атакой на российский газовоз хочет напомнить о себе американцам, которые в последнее время переключили внимание на Ближний Восток», — сказал он.

Юшков предположил, что Киев пытается представить себя перед президентом США Дональдом Трампом в роли своеобразного «санкционного охранника». Целью мог стать любой российский энергетический объект — например, танкер с нефтью.

По мнению специалиста, подобные атаки могут привести к расширению географии конфликта. Произошедшее способно повлиять на энергетический рынок: хотя один газовоз не играет ключевой роли, такие события могут иметь долгосрочные последствия для поставок и цен на энергоносители.

Минтранс России сообщил, что газовоз атаковали безэкипажные катера в Средиземном море.