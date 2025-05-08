Украина присмотрела новую базовую валюту вместо доллара

Базовой валютой для гривны может стать евро вместо доллара. Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный сообщил об этом агентству Reuters .

Гривна вошла в обращение в 1996 году, и с тех пор ее базовой валютой оставался доллар. Обстоятельства изменились. Пышный сообщил, что из-за переговоров о вступлении Украины в Евросоюз и более высокой волатильности его валюты власти готовы рассмотреть замену.

«[Эти причины] вынуждают Нацбанк рассмотреть вопрос о том, следует ли сделать евро базовой валютой для украинской гривны вместо доллара», — сказал он.

Усиление роли Евросоюза в обеспечении обороноспособности Украины тоже сказалось на выборе новой базовой валюты. В 2025 году, по словам главы Нацбанка, правительство рассчитывает получить 55 миллиардов долларов внешнего финансирования.

Как доллар, так и евро остались самыми ненадежными валютами для сбережений, заявил ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов. Он посоветовал вкладывать накопления в рубль, юань и дирхам.