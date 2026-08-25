Участок недр «Надежда» на Балтике могут передать «Лукойлу» до конца года

Участок недр «Надежда» в Балтийском море могут передать в пользование до конца 2026 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды России.

В министерстве завершается подготовка проекта распоряжения о предоставлении права пользования участком. Заявку на геологическое изучение подавала компания «Лукойл-Калининградморнефть».

«Лукойл» претендовал на этот участок с 2016 года, но попытки получить его оказались безуспешными из-за экологических рисков: участок находится рядом с нацпарком «Куршская коса».

После включения «Надежды» в федеральный перечень в мае компания обновила заявку с учетом утвержденных границ. В случае поддержки Минприроды направит материалы в правительство.

В июле в России обнаружили крупнейшее месторождение золота. Представители Росгеологии нашли его на границе Хакасии и Кемеровской области.