У россиян появится еще одна платформа для получения налогового вычета

Минцифры в 2025 году внедрит оформление налогового вычета через «Госуслуги»

Россияне с 2025 года смогут оформлять налоговые вычеты не только на сайте Федеральной налоговой службы, но и на портале «Госуслуги». Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщил об этом РИА «Новости» .

«Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается Минцифры России. Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году», — сказал он.

По его информации, разработчики уже завершают внедрение сервиса по получению социальных вычетов. В будущем россияне смогут возвращать через госуслуги часть затрат за образование, лечение, занятия спортом и покупку недвижимости, в том числе по ипотеке.

До 1 декабря россиянам предстоит уплатить налоги на недвижимость и транспорт. В следующем году они смогут подать декларацию и заявления на вычеты с налога на доходы физических лиц.