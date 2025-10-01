У россиян осталось два месяца, чтобы заплатить имущественные налоги за 2024 год

Владельцы земельных участков, недвижимости и транспортных средств до 1 декабря должны оплатить имущественные налоги за 2024 год. Таким образом, на это остается два месяца.

ФНС отправляет уведомления владельцам имущества двумя способами: по почте в бумажном виде или через личный кабинет на портале «Госуслуги» в электронном формате.

Налоговое уведомление информирует о налогах за 2024 год. В нем указаны данные о транспортном, земельном и налоге на имущество физических лиц. Также в уведомлении есть информация о НДФЛ, если налог на доходы не был удержан в прошлом году.

Ставки налогов на имущество, землю и транспорт могут варьироваться в зависимости от региона. Сумма налога может измениться из-за переоценки недвижимости (налоги рассчитываются на основе кадастровой стоимости) и наличия у налогоплательщика льгот.

В этом году владельцы банковских вкладов тоже обязаны оплатить налог на доходы от вкладов, если общий процент по депозитам за прошлый год превысил 210 тысяч рублей. Облагается налогом только сумма, превышающая этот порог.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести налоговый кешбэк для малообеспеченных семей с одним ребенком. Депутат напомнил, с 2026 года семьи с двумя и более детьми, чей доход на человека не превышает полутора прожиточных минимумов, смогут возвращать до 7% НДФЛ за год.