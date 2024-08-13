У Америкэн Экспресс Банка отозвали лицензию

ЦБ отозвал лицензию Америкэн Экспресс Банка по его просьбе

Фото: Global Look Press

Центробанк отозвал лицензию у Америкэн Экспресс Банка по просьбе самой кредитной организации. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

По данным Центробанка, организация занимала 300-е место в России по величине активов. Теперь в нее назначат ликвидатора.

Заявление о ликвидации банк подал 8 июля. Чистый убыток организации за 2023 год составил 90,65 миллиона рублей. Компания приостановила оказание услуг в России и Белоруссии в марте 2022 года из-за событий на Украине.

В апреле Арбитражный суд Москвы ликвидировал QIWI Банк, которому Центробанк 21 февраля запретил проводить операции и у которого отозвал лицензию.

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