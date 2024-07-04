Турецкий экономист заявил, что торговля с Россией в нацвалютах не работает

Аналитик Беюкшахин призвал найти решение по торговле с Россией в нацвалютах

Решение между Россией и Турцией о торговле в нацвалютах, принятое ранее, до сих пор не выполнено. Об этом сообщило агентство « Прайм » со ссылкой на турецкого экономического обозревателя Тайлана Беюкшахина.

«Необходимы четкие решения по турецкой лире и рублю. Решение о торговле в местных валютах, которое было достигнуто в принципе в прошлом, до сих пор не выполнено», — заявил эксперт.

Он призвал правительства обеих стран ответить на вопросы о статусе своп-платежей и связанных с ними целях.

«Если хотя бы на эти вопросы будут даны ответы, это поможет и тем, кто хочет вести взаимную торговлю. Ведь мы знаем, что некоторые торговцы не решаются экспортировать или импортировать товары из-за проблем с платежами», — подчеркнул он.

Ранее в Кремле назвали невозможным посредничество Турции на переговорах по Украине.