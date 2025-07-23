Цифровой рубль начнут массово внедрять в России с 1 сентября 2026 года

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 сентября 2026 года банки будут обязаны обеспечить клиентам операции с цифровым рублем. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Также расплатиться таким образом можно будет с продавцами и исполнителями услуг, у которых выручка за предыдущий календарный год превышает 20 миллионов рублей.

Кроме того, вводится понятие универсального платежного кода. Под ним подразумевается QR-код, с помощью которого можно будет проводить транзакции.

Оператором услуги станет Национальная система платежных карт.

Ранее Путин призвал сделать использование цифрового рубля массовым на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Тогда он призвал Центробанк и правительство обеспечить возможность этого как можно скорее.