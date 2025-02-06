Цены на продукты продолжат расти до апреля 2025 года

Экономист Федоров: цены на продукты питания начнут снижаться с мая 2025 года

Рост цен на продукты питания будет продолжаться до апреля 2025 года, после чего ожидается плавное снижение. Такой прогноз «Известиям» дал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Он предупредил, что некоторые товары все равно продолжат дорожать. По его словам, это произойдет из-за высокого спроса и из-за роста издержек, сообщил сайт Men Today.

«Эти издержки связаны с различными этапами производства, начиная от закупки сырья и заканчивая транспортировкой и хранением готовой продукции», — сообщил Федоров.

Экономист предположил, что цены в феврале вырастут на 10-15% на продукты первой необходимости. Он связал подорожание с инфляцией, сезонными колебаниями и ослаблением российской валюты.

«Так, возможен рост цены на молоко до 100-105 рублей за литр, а также подорожание сливочного масла, йогуртов и сметаны на 5-10%», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, на снижение цен весной повлияет замедление роста заработных плат и снижение спроса на рабочую силу.

Ранее жителей России предупредили о возможном резком подорожании пластиковых окон, труб и другие изделий из ПВХ. В Сети появилась информация, что цены поднимутся на 10-20% из-за удара БПЛА по заводу в Нижегородской области.