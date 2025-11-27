Цены на обслуживание банковских карт вырастут в России после отмены льгот по НДС

Российские банки повысят стоимость комиссии за переводы и обслуживание карт в связи с увеличением НДС в стране до 22%. Госдума уже одобрила поправки к Налоговому кодексу России.

Сейчас любые операции по банковским картам не облагаются налогами — эта льгота действует с 2006 года. Ранее это стимулировало снижение стоимости обслуживания безналичных расчетов.

По данным журналистов, инициатива негативно отразится на бизнесе. Товары и услуги подорожают, а банки урежут размеры кешбэка. Благодаря этим изменениям в бюджет поступит дополнительно всего 30 миллиардов рублей.

Как отметил РБК, во время доработки закона о налоговых поправках, вступающих в силу со следующего года, Банк России предложил сохранить освобождение от НДС для операций с картами. По мнению регулятора, введение НДС повысит стоимость банковского сервиса.

Минфин объяснил свою позицию на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

«По нашим оценкам, какого-то сильного удорожания данных услуг не произойдет. Уже создана соответствующая цифровая среда, люди привыкли к ней — и работать в ней, и в целом к этой среде», — сказал заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

По его словам, вероятное удорожание услуг не должно нанести серьезного урона безналичным платежам.

Ранее в ФНС сообщили, что за девять месяцев этого года налоговые долги россиян увеличились почти в 1,5 раза. Задолженности достигли 443 миллиардов рублей.