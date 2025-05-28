Экономист Кульбака: для снижения цен на фрукты в России нужно нарастить импорт

Цены на фрукты и ягоды в России взлетели на 26% за год. Спасти ситуацию может только улучшение внешней торговли. Об этом в беседе с 360.ru рассказал экономист, аналитик, кандидат экономических наук Николай Кульбака.

«У нас примерно половина, если не больше, фруктов ввозится из-за границы, в том числе яблоки. Поэтому основная причина роста цен лежит не в сокращении урожая внутри страны, а просто в том, что растет цена на логистику», — пояснил он.

Снижение цен возможно только через улучшение внешней торговли, считает экономист. Других вариантов нет.

«Россия никогда не была богата фруктами. Мы должны нарастить импорт и сделать его более конкурентным. То есть уменьшить барьеры на пути импорта», — добавил специалист.

Кульбака уточнил, что совсем без яблок россияне точно не останутся, но проблемы могут возникнуть.

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