Цены на дропперские карты на черном рынке подскочили в несколько раз

Цены на банковские карты дропперов, которые используются для незаконных переводов, увеличились за год в 2,5–10 раз. Об этом сообщили «Известия» .

«В среднем они стоят около 120 тысяч, а самые дорогие, „прогретые“ легальными операциями и с длительным использованием — 500 тысяч», — отметили журналисты.

Услуги организаторов схем по выводу нелегальных средств, так называемых дроповодов, тоже стали дороже. Если в прошлом году их максимальная «ставка» составляла 20% от суммы, полученной незаконным путем, то теперь дроповоды требуют от 35% до 40% от этой суммы, отметила эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

По словам эксперта по кибербезопасности Ильи Чуприна, стоимость дропперских карт на черном рынке за год утроилась. Сейчас они стоят примерно 90–120 тысяч рублей. Это средняя цена «чистых» карт — тех, что с прозрачной историей и могут работать неделями без блокировки, добавил он.

«Рост стоимости таких карт говорит о том, что подобные операции злоумышленникам совершать все тяжелее, а значительная часть добропорядочных россиян не позволяет себя обмануть и втянуть в мошеннические схемы», — подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

До конца 2025 года Госдума примет закон об ограничении количества банковских карт. Не более 20 штук на одного человека суммарно и не более пяти в одном банке. Мера упростит контроль и повысит прозрачность операций, а также усилит борьбу с дропперами и мошенничеством.