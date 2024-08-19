Центробанку предложили перестать определять курс юаня через биржу

Определение курса юаня через торги на Мосбирже неэффективно. Такое заявление сделали экономисты в интервью «Ведомостям» .

Специалисты посоветовали Центробанку смириться с ситуацией и оценивать китайскую валюту так же, как доллар и евро — по сделкам вне биржи. В ином случае доверие к официальным данным регулятора станет неуклонно снижаться.

На минувшей неделе кросс-курс доллара составил 7,36 юаня, на мировом рынке американская валюта торговалась по 7,16 юаня. Экономисты отметили, что разница обусловлена слабой связью сегментов, через которые определяют официальный курс.

Ранее стало известно, что доля золота в российских международных резервах достигла 29,8%. По массе монетарного драгоценного металла Россия вышла на пятое место в мире после Германии, США, Италии и Франции.