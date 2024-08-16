Стоимость золота в международных резервах России достигла рекордного уровня

Доля золота в российских международных резервах достигла 29,8% и рекордных 179,6 миллиарда долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным Центробанка, золотовалютный резерв за месяц вырос на 8,5 миллиарда долларов и стал крупнейшим с марта 2022 года. Доля драгоценного металла достигла максимума за 24 года. В 2000 году она составляла 31,2%.

Россия вышла на пятое место в мире после США, Германии, Италии и Франции по массе монетарного золота.

Эксперты называли эту меру подушкой безопасности. Золото не приносит сверхдоходов в моменте, однако значительно меньше иностранных валют подвержено инфляции, а потому его можно использовать при геополитических и санкционных рисках.

В июне Министерство экономического развития рассказало, что до конца года планирует взять из ФНБ более триллиона рублей, в частности, на финансирование самоокупаемой инфраструктуры.